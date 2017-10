ELEIÇÕES SINTERO: professor Xavier percorre o Cone Sul ouvindo filiados

O candidato a presidente do Sintero, Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Rondônia, o professor Francisco Xavier Gomes, esta nesta semana visitando escolas e trabalhadores da educação no Cone Sul do Estado.

Desde o começo da semana o professor Xavier já passou pelas cidades de Cerejeiras, Cabixi e Colorado do Oeste, ouvindo sugestões e, principalmente, pedidos de mudança na condução do Sintero. “Há uma clara insatisfação com a atuação do nosso sindicato, e retomar a confiança dos filiados é a nossa principal missão”, disse o professor Xavier.

Na manhã de segunda-feira, 09, Xavier, acompanhado por professores do Cone Sul, esteve em escolas de Colorado do Oeste e conversou com trabalhadores da Educação. Entre as principais reivindicações feitas pelos filiados ao Sintero está a retomada de uma atuação mais efetiva do sindicato. “Ficou ainda mais claro para todos nós que o Sintero está longe da base, dos trabalhadores, das escolas. É ali que está a nossa força, mas parece que nos últimos anos o Sintero passou a existir apenas nos gabinetes em Porto Velho” disse a professora Osnier Machado, candidata à diretora regional do Sintero no Cone Sul.

De Colorado do Oeste os professores que apoiam e divulgam a Chapa 2 seguiram para Cabixi e Cerejeiras. Nas escolas por que passaram as reivindicações passaram quase sempre pelas mesmas situações, além de apontamentos de necessidades locais. “A Chapa 2 tem a clara noção de que há demandas estaduais, mas também há questões que são locais. Nós vamos atuar nestas duas frentes, com o apoio das nossas regionais”, garantiu o professor Xavier.

Propostas da Chapa 2

A Chapa 2, com o slogan Renovação, Coragem e Luta, tem divulgado já neste início de campanha uma série de propostas para reestruturação do sindicato e para sua efetiva atuação junto aos servidores da Educação de Rondônia. Como tem destacado o professor Xavier, “O fundamental é fazer com que o nosso Sintero seja de fato alinhado com as necessidades dos servidores, e não mais uma organização de fazer política”.

Entre as propostas apresentadas está a ampliação dos convênios com o setor de serviços, especialmente com a área de saúde – clínicas hospitais e laboratório – o que irá alcançar todos os filiados. Outra proposta, esta fundamental para que os filiados sejam atendidos com mais rapidez em suas demandas, é a regionalização da assistência jurídica. “Ficar mais perto dos filiados e resolver mais rápido as ações judiciais é um compromisso muito sério que estamos assumindo”, disse Ozéas Góes, candidato a Diretor Jurídico da Chapa 2.

Autor e foto: Assessoria