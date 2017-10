Estudantes e pais reclamam de más condições de ônibus escolar

Nesta terça-feira, 10, a redação do Extra de Rondônia recebeu reclamação de estudantes e pais, onde relatam a falta de compromisso do proprietário da empresa Bueno Tur com os alunos que transportam.

Os pais enviaram foto de um ônibus escolar que pertence à empresa citada e faz o transporte de alunos na área rural de Vilhena que fica estacionado na Coorperfrutos.

Segundo a denúncia, o coletivo está em péssimas condições, tanto dentro quanto por fora, inclusive com pneus totalmente carecas, colocando vidas em risco. Além disso, os pais ressaltam que falaram por diversas vezes com o motorista, mas ele alega que não pode fazer nada.

Os pais solicitam ao empresário Ademar Bueno ou o responsável pela empresa que substitua o veículo ou promova reparos para que uma tragédia seja evitada.

O Extra de Rondônia deixa espaço caso o empresário queira falar sobre o assunto.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Internauta