Funcionamento de bancos sofrerá alteração com inicio do horário de verão em todo o Estado

A partir deste domingo, 15, o horário de verão iniciará e será válido em dez estados brasileiros e no Distrito Federal. As regiões Norte e Nordeste não participam, mas serão afetadas pela mudança. Na segunda-feira, 16, os bancos abrirão e fecharão uma hora mais cedo.

Segundo o presidente do Sindicato dos Bancários e Trabalhadores do Ramo Financeiro de Rondônia (Seeb-RO), o atendimento funcionará de acordo com o horário de Brasília, sendo ele das 08h00 às 13h00 em todo o Estado.

Caso alguém perca o horário de atendimento, poderá utilizar os caixas de autoatendimento ou as plataformas digitais disponíveis por cada instituição bancária.

Outras alterações que podem ocorrer com o inicio do horário de verão serão as chegadas e partidas de voos em Rondônia. Conforme Infraero, os aeroportos da Rede Infraero nas regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste funcionarão de acordo com a programação estipulada pelo decreto nº 6.558 de 2008, que institui o horário especial em parte do território nacional até o dia 17 de fevereiro do ano que vem.

Quem tiver dúvidas sobre possíveis alterações em horário de voos, é recomendado que os passageiros entrem em contato com as respectivas companhias aéreas.

De acordo com o governo federal, o objetivo do horário de verão é aproveitar o maior período de luz solar possível para economizar energia. Com a mudança no relógio, Rondônia, Roraima e o leste do Amazonas ficam com duas horas a menos em relação ao horário de Brasília, enquanto Acre e oeste do amazonense ficam com três horas a menos.

O horário de verão começa à 00h00 do próximo domingo e segue até 18 de fevereiro de 2018.

Fonte: Rondoniagora

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa