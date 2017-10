Futsal feminino de Vilhena já está entre os quatro finalistas no JIR

A vitória desta segunda-feira, 09, diante da fraca equipe de Cacoal pelo placar de 03 x 01, selou o primeiro lugar da chave em que disputava a equipe feminina de Futsal de Vilhena, nos Jogos Intermunicipais de Rondônia/2017

A partida aconteceu às 11h, no ginásio Alberi Ferraço. O técnico de Vilhena, Auro Lima entrou em quadra com a mesma formação que iniciou os jogos, contudo o revezamento fez com que a equipe ganhasse mais ritmo.

Os destaques no jogo contra Cacoal foram as atletas Paulinha, Adriana e Franciele. As três foram autoras dos gols que levaram o time vilhenense à vitória.

Com o resultado, Vilhena conquistou o primeiro lugar de sua chave com três vitórias. Agora, as meninas do Futsal enfrentam, na semifinal, o time de Alta Floresta. O será na terça-feira, 10, às 16 horas no ginásio Alberi Ferraço.

Texto e foto: Assessoria