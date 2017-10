Futsal masculino de Vilhena supera Ariquemes e vai para a semifinal

Mesmo jogando contra o time da casa, o Vilhena não deu atenção, nem chance para o Ariquemes e venceu com o placar de 04 x 03. A partida foi na noite desta segunda-feira, 09, no principal ginásio da cidade, o Alberi Ferraço.

Além dos sete jogadores em quadra, os atletas vilhenenses tinham ainda a torcida do Ariquemes que, praticamente lotou as arquibancadas na tentativa de incentivar a sua equipe que dependia de um empate, pois sabiam que a vitória seria difícil diante de um adversário forte como o Vilhena.

O Jogo começou tenso e o primeiro tempo da partida terminou empatado por 01 x 01. Mas, quando a bola rolou na etapa final, o Vilhena aos poucos teve o controle da quadra e nos primeiros minutos do segundo tempo fez mais um gol, levando os seus poucos torcedores ao delírio. O Ariquemes chegou a empatar, mas o Vilhena fez logo em seguida mais dois gols, praticamente selando a vitória. O time da casa ainda fez outro gol, contudo não tinham mais condições de lutar. É que, além do esgotamento físico, os atletas do Ariquemes discutiam na quadra e não havia tempo para tentar o empate. Placar final: Vilhena 04 x 03.

O resultado garantiu aos atletas vilhenenses a continuidade no certame e lutar para chegar à final. O técnico Farofa disse que sua equipe o entrosamento e o bom desempenho forma fatores fundamentais para a vitória contra o time da casa. “Não foi fácil vencer o Ariquemes. A torcida só ficou em silêncio quando percebeu que não tinha mais como incentivar a sua equipe que, mesmo com bons jogadores, não conseguiu barrar nosso grupo. Foi muita determinação e entrosamento que nos ajudou à vitória. Os meninos estão de parabéns”, comentou.

Os gols do Futsal masculino de Vilhena foram marcados por: Wesley (2), Neymar (1) e Ader (1).

Na semifinal, os meninos enfrentam Cacoal. No Futsal feminino, a semifinal será contra Alta Floresta. Está também na semifinal, o Basquetebol (masculino e feminino), os homens jogam contra Chupinguaia e as mulheres contra Cacoal. Todos os jogos da semifinal são nesta terça-feira, 10.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto e Fotos: Assessoria