IFRO abre inscrições para 2.438 vagas em Rondônia

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) iniciou nesta segunda-feira, 9 de outubro, as inscrições para 2.438 vagas do Processo Seletivo Unificado 2018/1 (PSU). As vagas são para os três níveis de ensino (Integrado ao Ensino Médio, Subsequente e Graduação), distribuídas em 30 cursos para os nove campi da instituição, nos municípios de Ariquemes, Cacoal, Colorado do Oeste, Jaru, Ji-Paraná, Guajará-Mirim, Porto Velho e Vilhena.

Neste ano, seis novos cursos estão em oferta, totalizando 250 vagas. As novidades para o bacharelado são: no Campus Ariquemes iniciará o curso de Engenharia Agronômica (40 vagas); no Campus Porto Velho Calama será ofertado o curso de Engenharia Civil (40 vagas) e no Campus Ji-Paraná a novidade é o curso de Engenharia Florestal (50 vagas). Para a licenciatura, o Campus Cacoal abrirá 40 vagas para a área de Geografia. Já as novidades para o nível médio são as ofertas do Técnico em Alimentos Integrado ao Ensino Médio no Campus Jaru (40 vagas), e do Técnico em Informática Integrado ao EJA no Campus Guajará-Mirim (40 vagas).

As demais vagas ofertadas pelos campi estão relacionadas no portal de seleção institucional. A principal orientação aos candidatos é que antes de efetuar a inscrição leiam atentamente os editais e o Manual do Candidato, ambos disponibilizados no site do IFRO: http://selecao.ifro.edu.br/index.php/unificado

As inscrições serão realizadas exclusivamente on-line, no período de 09/10 a 27/11, no site do IFRO. O resultado final será divulgado no dia 20 de dezembro, e as matrículas dos aprovados iniciam no dia 8 de janeiro de 2018. Previsão de início das aulas: 05/02/2018.

Desde 2016 o IFRO utiliza a metodologia on-line para inscrição. A nota final para a classificação é obtida a partir das notas/conceitos nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, de acordo com o nível de ensino, constantes no Boletim Escolar Oficial, Histórico Escolar ou documento escolar oficial equivalente, inseridas pelo próprio candidato no ato da inscrição.

Todos os cursos ofertados no PSU 2018/1 são públicos e gratuitos, não havendo custos adicionais aos candidatos nem mesmo em relação à taxa de inscrição ou matrícula para participar do Processo Seletivo Unificado. Além dos programas de apoio pedagógico e psicossocial, também são oferecidas ações que ajudarão na permanência e êxito do estudante em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Os programas e ações previstas pela Política de Assistência Estudantil têm como público-alvo todos os estudantes regularmente matriculados nos cursos técnicos de nível médio e cursos de graduação.

Documentação

Para efetuar a inscrição serão necessários os seguintes documentos: CPF (do próprio candidato), documento oficial de identificação com foto e documento escolar oficial com as notas, que pode ser Boletim Escolar Oficial do ensino fundamental ou médio, Histórico Escolar do ensino fundamental ou médio ou outro equivalente.

Os candidatos que não têm acesso à internet poderão procurar os campi durante o período de inscrição, munidos de seus dos documentos, para efetuar sua inscrição.

Mais informações

Em caso de eventuais dúvidas ou necessidade de esclarecimentos, os candidatos e seus pais ou responsável legalmente investido poderão entrar em contato com o campus para o qual se inscreveram.

Informações e inscrições no site do IFRO: http://selecao.ifro.edu.br/index.php/unificado

Fonte: Assessoria de Comunicação e Eventos – ASCOM/IFRO

Foto: Divulgação