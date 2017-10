Motorista que causou acidente que matou cinco pessoas recebe voz de prisão e tem carro incendiado

Na noite de domingo para segunda feira populares revoltados foram até o local do acidente onde o veículo Fiat Strada ainda estava e atearam fogo neste, consumindo-o todo.

Wendel Simões, o condutor do veículo Fiat Strada que causou o acidente na linha 128 que matou cinco pessoas que estavam em um veículo Fiat Uno e deixou uma criança ferida, foi flagranteado ontem mesmo no hospital, onde o mesmo encontra-se internado.

O motorista recebeu voz de prisão por Homicídio Doloso (dolo eventual) artigo 121 c/c 70 do Código Penal, por cinco vezes, considerando a informação que cinco vítimas faleceram.

O condutor está sob escolta penitenciária até sua alta e posteriormente será conduzido até a UNISP para procedimentos. Vale ressaltar que há indícios de embriaguez.

As últimas informações dão conta que a criança que fora encaminhada a Porto Velho passou por uma cirurgia com a retirada do basso e encontra-se estável,

Fonte: Plantão Central/Rondônia Atual