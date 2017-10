Pesquisa mostra os 73 nomes mais lembrados pelo eleitorado para deputado estadual em 2018

O Instituto Brasil Dados divulgou hoje mais uma pesquisa de intenção de votos para as eleições de 2018. Desta vez, a campanha é em relação à corrida sucessória para deputado estadual.

Como vem ocorrendo a cada eleição, novos nomes da política vêm surgindo e outros nomes de políticos que possuem mandato demonstram que começam a cair no esquecimento, sugerindo mudanças consideráveis nas cadeiras da Assembleia Legislativa.

Dentre os mais lembrados, a primeira colocação é do deputado estadual Jean Oliveira (PMDB), que já está em seu terceiro mandato, e segue firme para sua reeleição, obtendo percentual de 3,7%. Outro nome que vem se sedimentando como parlamentar da Casa de Leis é do ex-prefeito de Cacaulândia, Adelino Follador (DEM), que aparece na segunda colocação com 3,3%.

Em relação à Porto Velho, dois nomes que saíram da Câmara Municipal, Aélcio da TV (PP) e Léo Moraes (PTB), aparecem logo em seguida na 3ª e 4ª colocações, respectivamente, empatados com índice de 2,7% das intenções de voto. Destaque também para os deputados estaduais Laerte Gomes (PSDB), Luizinho Goebel (PV) e Saulo Moreira que estão na lista entre os dez mais bem colocados.

A lista é extensa, mas há outros nomes que já despontam na disputa como o vereador de Porto Velho Jair Montes (PTC), a jornalista Ivonete Gomes (PSDB), atual secretária municipal de Esportes, de Porto Velho, e o do ex-prefeito de Nova Mamoré, Laerte Queiroz (PMDB). Nessa lista ainda há outros nomes muito lembrados pelos eleitores como o vereador Alan Queiroz (PSDB), os deputados Cleiton Roque (PSB), e Ayrton Gurgacz (PDT), Irma Fogaça, Zequinha Araújo, Lebrão, Ellis Regina e Andereson do Singeperon.

DADOS DA PESQUISA:

AM: 1100 entrevistados

PERÍODO: 20/09/2017 a 24/09/2017 –

MARGEM DE ERRO: + ou – 2,8 %

Autor e foto: Viarondonia