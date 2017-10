Prefeita lança construção do novo prédio da Semed; obra vai gerar economia

Atualmente, o prédio é alugado e o valor será economizado para custear a nova construção

A nona assinatura de ordem de serviço foi realizada nesta manhã de terça-feira, 10, na avenida Carmelita dos Anjos, setor 8, onde iniciará a construção da nova sede da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), em Vilhena.

Anunciada há dois meses pela prefeita Rosani Donadon (PMDB), hoje o projeto foi concretizado. Segundo a chefe do Poder Executivo, a nova sede proporciona mais qualidade de desempenho da área administrativa da educação.

“Há oito anos já tínhamos esse sonho. Este terreno foi murado e nada foi construído. Hoje é um sonho realizado. Queremos que nossas crianças permaneçam no município, pois acreditamos que podemos oferecer um ensino eficiente. Para isso estamos investindo em obra, são mais de R$ 11 milhões só neste ano”,

No pronunciamento, a secretária de educação, professora Raquel Donadon, pontuou que a administração tem visão de investimento, no dia 31 de outubro duas novas escolas de ensino fundamental serão licitadas, novas veículos serão adquiridos para ajudar todos os departamentos. E esta construção faz parte do planejamento de crescimento do setor.

NOVA SEDE

Uma das construções mais esperada na área da educação, a sede da SEMED irá ter aproximadamente 496 m² em um valor de R$ 435.930,11 mil de investimento com recursos próprios.

O valor da economia para os cofres públicos do município é bem maior se comparado com o valor de investimento da construção. Atualmente, o prédio é alugado, valor este, que custeará a obra.

O novo prédio da SEMED terá 18 cômodos mais a recepção e banheiros, que deverão abrigar cerca de 80 funcionários entre diversos departamentos de merenda, transporte, pedagógico, recurso pessoal, de engenharia, informática, entre outros.

Texto e fotos: Assessoria