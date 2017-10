VILHENA: novo clube profissional é lançado na elite do rondoniense

A exemplo de grandes projetos de novos clubes de futebol, o Vilhenense Esportivo Clube foi lançado nesta terça-feira, 10, numa coletiva de imprensa no espaço terapêutico Bem Estar em Vilhena.

Com um planejamento futurista, a médio prazo, o novo clube entrará na elite do futebol para disputar o estadual promovido pela Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER).

Futebol profissional

De acordo com o presidente do clube e um dos idealizadores do projeto, Valdir khurtz, a ideia veio após não conseguir um acordo com a atual diretoria do Vilhena Esporte Club (VEC).

Ele, seu vice-presidente, Cássio Renan e o diretor financeiro Pedro Leandro, tiveram a ideia de criar um novo clube, e em seguida apresentaram a proposta para Federação de Futebol do Estado de Rondônia que garantiram a participação na disputa da seria A do campeonato rondoniense.

Plantel Técnico

O vice-presidente, Cássio, disse que, conforme as últimas conversas, o novo técnico para o clube será, Joaquim Ferreira Filho “Kika”, ex-atleta de futebol profissional, com experiência de 22 anos como treinador.

Equipe de jogadores:

O diretor de futebol, Polidoro Labajos, afirmou que serão contratados de 8 a 10 jogadores profissionais. Polidoro enfatizou, que o foco é reforçar jogadores com experiências em campeonatos de futebol profissional. “Já conversamos com alguns jogadores que fizeram parte do Barcelona e VEC para reforçar o Vilhenense Esportivo Clube. Cucau e Cabixi são alguns dos jogadores que nos interessa”, disse o diretor de futebol.

Centro de Treinamento:

Pedro Leandro, diretor financeiro do clube conta que já existe um local que será o centro de treinamento com uma estrutura de qualidade, e também um lugar de alojar os atletas.

Filosofia do clube:

O presidente aproveitou a ocasião para informar que o Vilhenense Esportivo Clube, é um sonho e que pretende levar a equipe na maior representatividade na elite do futebol estadual e referência, assim também formador de atletas de alto nível com conceitos modernos de gestão e transparência financeira, mantendo estreita relação com o torcedor.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia