A FARRA CONTINUA: vereadores do menor município de RO já “torraram” mais de R$ 58 mil em diárias

A reportagem do Extra de Rondônia analisando o Portal da Transparência da menor cidade de Rondônia, Pimenteiras do Oeste, que segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), possui 2.424 habitantes e 2.326 eleitores, também está entre as cidades que os vereadores fazem “farra” com o dinheiro do contribuinte.

Porém, há uma ressalva, uma exceção, uma luz no fim do túnel, um vereador não pegou nem um centavo em diárias até o momento.

Entretanto, comandando o topo da lista está: Luiz Carlos (PMDB) – R$ 8.585, Admilson Megias (PSB) – R$ 8.560, Daiana de Souza (PV) – R$ 8.460, Ramon das Neves (PDT) – R$ 8.080, Jesus Reginaldo (PDT) – R$ 7.725, Rafael Souza (PP) – R$ 6.585, Euzito Brito (PMDB) – 6.235, Roberto Cavalcante (PDT) – R$ 4.085, Clovanildo Lemes (PMDB) – não viajou até o momento, com isso, foi o único vereador que não fez turismo com dinheiro do contribuinte.

Sendo assim, os edis já embolsaram R$ 58.315 mil em diárias dos cofres do município.

A prefeitura repassa para a Câmara Municipal de Vereadores R$ 92.924 mil mensal, ou seja, 7% da arrecadação do município.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Reprodução