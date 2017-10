CEREJEIRAS: em vídeo, radialista denuncia que prefeitura está cometendo crime ambiental; lixo está sendo jogado em área pública

O radialista Ivan Mendes, diretor da Rádio Lider FM – de Cerejeiras, gravou um vídeo, onde mostra que caminhões coletores estão descarregando lixo em local inadequado.

De acordo com a narração do denunciante, no local já foram deixadas várias cargas de resíduos sólidos, e foram abertas algumas valas provavelmente para aterrar o lixo.

Deixado claro que o lixo não está sendo transportado para o aterro sanitário, na região de Vilhena. Com isso, fica evidenciado crime ambiental.

Entretanto, em entrevista concedida ao Extra de Rondônia o prefeito Airton Gomes (PP) havia garantido que apesar da metade da população não estar pagando a taxa de lixo, ele estava fazendo o possível para manter os caminhões transportando o resido para o aterro sanitário.

Assista ao vídeo:

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia

Vídeo: Ivan Mendes