CHUPINGUAIA: mais de R$ 206 mil foram gastos em diárias em oito meses; projeto visa diminuir salário do executivo e legislativo

O Extra de Rondônia fez mais um levantamento sobre a questão das diárias pagas aos vereadores e a prefeita do município de Chupinguaia, que segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), possui apenas 10.593 habitantes e 6.385 eleitores.

O levantamento foi feito conforme as informações disponíveis no Portal da Transparência da Câmara Municipal de Vereadores e da prefeitura Municipal.

Os contribuintes chupinguaienses já pagaram além do salário e regalias aos vereadores, exatos R$ 136.950 em diárias nos primeiros oito meses de 2017.

Já a prefeita não ficou para trás e recebeu a quantia de R$ 69.780 em diárias, também nos primeiros oito meses do ano, além do salário. O montante entre vereadores e prefeita chega a bagatela de R$ 206.730.

Entretanto, chegou à redação do Extra de Rondônia, informação que tramita um projeto na Câmara que visa diminuir e igualar os salários do Executivo e Legislativo, ou seja, prefeita, vereadores e secretários deverão receber o mesmo valor, que deverá ser em torno de R$ 5,5 mil mensal.

Porém, as diárias devem continuar com os mesmos valores, com isso, os edis devem continuar fazendo turismo com o tão suado dinheiro do contribuinte chupinguaiense.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Reprodução Portal da Transparência