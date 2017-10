Comodoro sedia 1º Open de Jiu Jitsu; evento será no domingo

Com mais de 200 atletas confirmados o 1º Comodoro Open de Jiu Jitsu acontece neste final de semana, domingo, 15. As disputas serão realizadas no Ginásio Geraldo Antônio Simpioni a partir das 07h00.

O evento está sendo realizado pelas academias Zenith Jiu Jutsu e Godoi A.G.J.J Jiu com apoio da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Esporte e Turismo e Câmara de Vereadores.

São aguardados representantes de cidades do Estado de Rondônia: Porto Velho, Rolim Moura, Ouro Preto e Vilhena. E do Mato Grosso: Cáceres, Juína, Sapezal, Cuiabá e Campo Verde.

A competição será nas categorias masculina e feminina. Aberta ao público, o evento tem caráter beneficente, pois estará no dia arrecadando alimentos não perecíveis para ser entregue a entidades.

Informações e inscrições pelos telefones (65)9 9636-5273/9 9208-1694 ou pelo e-mail comodoroopen@hotmail.com

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa