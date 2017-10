Definido os classificados para as quartas de finais do aberto da taça Aciv

Na noite de terça-feira,10, União FC e Truck Center ficaram com as duas últimas vagas das quartas de finais pela categoria aberto da taça Aciv.

União FC foi a primeira equipe a ficar com a penúltima vaga das quartas de finais ao vencer em 7 a 0 o time Vilhena Tintas/Suvinil. E a última vaga ficou com a Truck Center/Cerealista Guaporé/Rodamazom/Macedo que venceu com um placar apertado de 1 a 0 a equipe Friboi JBS A.

Com a definição dos dois últimos classificado para as quartas de finais, a comissão organizadoras realizou o sorteio dos confrontos. Os jogos serão realizado nesta quinta-feira, 12, na Sede Social e Esportiva da Aciv.

Confira a tabelas de confrontos das quartas de finais:

Shalk 51 x Cabofriense /Sorveteria Luz Divina – 15h30

Atlético Vilhenense x Tornearia Brasil/ATFC – 16h30

Titaniun FC x Truck Center / Cerealista Guaporé / Rodamazon / Macedo – 17h30

Primos FC x União FC – 18h30

Texto e Fotos: Extra de Rondônia