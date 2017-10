Escola “Furacão” realiza 1ª Copa de Futebol de Base em Cerejeiras

Dos dias 12 à 15 de outubro estará acontecendo a “ 1ª Copa Futebol de Base de Cerejeiras Mariana Carvalho” organizada pela escolinha de futebol “Furacão”, no estádio Municipal Rosalino Baldin, em Cerejeiras.

A competição terá inicio a partir das 19h00 e contará com a presença dos olheiros do atlético paranaense e do jogador do palmeiras, Gabriel.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação