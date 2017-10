Prefeitura realiza festa em comemoração ao “Dia das crianças”; Há a expectativa de receber mais de 15 mil pessoas

Em visita ao Extra de Rondônia a secretária de ação social, Ivete Pires, relatou que por iniciativa da prefeita, Rosani Donadon, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) realizará nesta quinta-feira, 12, uma festa em comemoração ao “Dia das crianças” na praça do shopping, em Vilhena.

De acordo com a secretária, o evento iniciará a partir das 15h00, onde haverá sorteio de três bicicletas, brinquedos e vários outros brindes. No decorrer da festa serão entregue senhas para as crianças participarem do sorteio.

Durante a festa será servido para as crianças cachorro quente, refrigerante, pipoca e picolé. O evento contará também com apresentações culturais, muita música e palhaços divertindo a garotada.

Serão disponibilizados transportes públicos que passarão pelo residencial União, Melvin Jones, José do Patrocínio, praça do 5º BEC, Assossete, setor 13, residencial alvorada, Avenida Paraná e Brigadeiro.

Todas as crianças deverão estar acompanhadas com os pais ou responsáveis.

Segundo a secretária, existe a expectativa de receber mais de 15 mil pessoas para o evento.

Texto e Foto: Extra de Rondônia