PRF inicia Operação 12 de outubro em RO

O feriado de 12 de outubro, assim como todos os feriados próximos aos finais de semana, é caracterizado pelo aumento do fluxo de veículos nas rodovias federais.

Para garantir aos motoristas maior segurança, conforto e fluidez do trânsito, a Polícia Rodoviária Federal promove, nesse período, um reforço concentrado no policiamento ostensivo preventivo em locais e horários de maior incidência de acidentes fatais e de criminalidade, conforme dados estatísticos consolidados pela instituição. Esse reforço, denominado Operação 12 de Outubro, terá início no dia 11 e término no dia 15 de outubro de 2017.

No último feriado de 7 de setembro, que teve período semelhante este do dia 12 de outubro, a PRF registrou 1.162 acidentes que resultaram em 1.211 pessoas feridas e 108 óbitos. Frequentemente, a imprudência está associada a acidentes graves, geralmente com múltiplas vítimas. Somente no último feriado, foram registradas mais de 45 mil infrações de trânsito nas rodovias federais. Dessas, cerca de seis mil foram de ultrapassagens irregulares, 3.068 condutores sem cinto de segurança e 977 motoristas dirigindo após ingerir bebida alcoólica.

Ainda no feriado de 7 de setembro, a PRF atuando no combate ao crime, contabilizou 594 pessoas detidas em todo o Brasil. Também foram apreendidos 3.168,673 kg de maconha, 47.883 mil pacotes de cigarros contrabandeados, 32 armas de fogo, 2.278 munições e 69 veículos recuperados.

Com o objetivo de reduzir esses índices, a PRF priorizará ações preventivas de fiscalização ao excesso de velocidade, alcoolemia, ultrapassagens proibidas e ao trânsito de motocicletas ou ciclomotores.

Vale destacar que a PRF tem trabalhado para coibir os comportamentos que geram risco ao trânsito, com ações de fiscalização e de educação para o trânsito. Como exemplo, destaca-se o Cinema Rodoviário, também será inserido na Operação 12 de Outubro, cujo foco é educação e prevenção ao excesso de velocidade, uso do cinto de segurança, transporte seguro de crianças, alcoolemia ao volante, ultrapassagens proibidas, segurança dos usuários de motocicletas ou ciclomotores e condições de conservação do veículo.

Orientações adicionais:

Buscando priorizar a fluidez do trânsito nos períodos de grande circulação de veículos, o trânsito de Combinações de Veículos de Cargas (CVC), portando Autorização Especial de Trânsito (AET), de Combinações de Transporte de Veículos (CTV) e Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas (CTVP), portando ou não a AET, bem como o trânsito dos demais veículos portadores de AET, ficará restritos aos seguintes dias e horários: dia 12/10, das 6h às 12h; dia 15/10, das 16h às 22h.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto: Assessoria

Foto: Ilustração