Rondônia debate os desafios das Cooperativas do Ramo Mineral

Cooperativas do ramo mineral se reuniram com órgãos ambientais para um dia de palestras e debates sobre a burocratização e a legalização, no I Seminário do setor, realizado pelo Sistema OCB-RO, realizado na última sexta-feira, 06, no auditório da Faculdade FAEMA, em Ariquemes.

Na presença de políticos, órgãos públicos, cooperativas e cooperados, o presidente do Sistema OCB RO, Salatiel Rodrigues, deu as boas-vindas aos presentes. Na ocasião ele destacou o cooperativismo para o desenvolvimento econômico de Rondônia. Ele ressaltou ainda, a importância do entrosamento das cooperativas do ramo mineral com órgãos ambientais para o fortalecimento do setor.

A Deputada Marinha Raupp considerou a presença de órgão classe política no encontro como positiva para debater assuntos tão importante para as cooperativas. “Temos que pontuar e identificar esses gargalos para que possamos atuar juntos para melhorar o setor”, afirmou a deputada.

Em seguida o senador Valdir Raupp, defendeu a legalização da exploração mineral no Estado de Rondônia. “É necessário que a classe política atue junto aos órgãos para a regularização das atividades que envolva o setor ambiental. Infelizmente temos que intervir para poder haver celeridade no processo de desburocratização”, enfatizou Raupp.

O Prefeito do município de Ariquemes, Thiago Flores, colocou a prefeitura a disposição na parceria das cooperativas e anunciou que vai trabalhar para aprovar a legislação de incentivo ao cooperativismo. “Vamos buscar entendimento com os vereadores para que possamos elaborar a lei de apoio ao cooperativismo em nosso município”, frisou.

Após a abertura foi dado inícios as palestras com participação da Analista do OCB Nacional, Flávia Zerbinato que ressaltou a importância da mineração para a economia e para geração de emprego. “Temos que fortalecer a representatividade do cooperativismo. Porque gera oportunidades, economia e geração de emprego”, afirmou Zerbinato.

Em seguida representantes do Ibama, Sedam, DNPM, além do diretor de pesquisa em medicina tropical de Rondônia, Dr. Mauro Tada e do geólogo Renato Muzzolon deram continuidade as palestras.

Ao final Salatiel solicitou que cada cooperativa indique um membro para que juntos possam elaborar um documento com as reivindicações de melhorias para o setor para ser encaminhado aos órgãos competentes.

Participaram do Seminário, membros das cooperativas Cogarima, Coomiga, Coopercam, Cooger, Coopersanta, Coopermine, Coperbras e Aspar.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto e Fotos: Assessoria