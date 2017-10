UNISP vai ser inaugurada no próximo dia 16, anuncia deputado Luizinho

No próximo dia 16 de outubro Vilhena estará inaugurando uma das mais importantes obras para a segurança pública de Rondônia: a Unidade Integrada de Segurança Pública, UNISP, que irá unificar as ações das polícias do Estado, como a Polícia Militar e Civil, bem como o Corpo de Bombeiros, facilitando as atividades de segurança, garantindo maior agilidade no atendimento ao público.

O objetivo é garantir um desempenho maior destes órgãos de segurança, um atendimento de melhor qualidade para a população com melhores condições de trabalho para os servidores. Foi uma reivindicação do deputado Luizinho Goebel para o Governo do Estado de Rondônia para atender a população de Vilhena. O complexo está localizado na avenida Jô Sato, próximo ao Ministério Público e a Câmara de Vereadores.

“A Unisp será um complexo moderno onde funcionarão as atividades administrativas destes órgãos e o objetivo é garantir um desempenho maior destas unidades de segurança, um atendimento de melhor qualidade para a população com melhores condições de trabalho para os servidores”, disse Goebel.

São mais de R$ 3,3 milhões investidos na obra, que tem 2.500 m². A Delegacia da Polícia Civil funcionará na Unisp e os boletins de ocorrências serão emitidos no local. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros também contarão com salas para atendimento. O local também contará com sala de custódia masculina e feminina, sala de identificação criminal, cozinha, lavanderia, sala especial para vítimas, alojamento e renovação da estrutura tecnológica da informação.

