Vilhena é campeão geral no Karatê no JIR 2017

A seleção de Vilhena, que este ano disputou em Ariquemes a 11ª edição dos Jogos Intermunicipais de Rondônia, conquistou a pontuação máxima e volta para casa como a campeã geral do JIR.

No total, a equipe de Vilhena conquistou uma medalha de ouro no masculino (até 67kg) e outra no feminino (até 61kg).

Teve ainda duas medalhas de prata no masculino (até 60kg e até 84kg), uma de bronze (até 75kg) e mais uma de ouro, mas desta vez no no kumite (luta) por equipe masculino.

A delegação de Karatê, grande campeã do JIR 2017, teve apoio da prefeitura de Vilhena, da professora Valeria Arenhardt , e das empresas Clenilda Confecções e Cardiolife. “O Karatê é uma modalidade esportiva muito querida pelo grande público, pois educa a mente e o corpo e esses são os pontos que encanta muita gente. O público que acompanhou as disputas na escola Mario Quintana foi gratificado por lutas de muito estilo e com certeza agradou a todos. Eu e o professore Manoel Ayres prestigiamos as disputas de nossos atletas como uma forma de incentivar e demonstrar também que a prefeita Rosani Donadon apoia o karatê de nossa cidade. Parabenizo aos professores e toda a equipe que se mobilizou para comparecer a este grande espetáculo, que foi o JIR”, destacou Natal Jacob, secretário de Esportes e Cultura de Vilhena.

Texto e fotos: Assessoria