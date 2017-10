Escola implanta projeto para incentivar estudantes a praticar mais esportes

A escola da rede pública estadual Marechal Rondon implantou um projeto que incentiva o aluno a participar mais com a escola e a pratica de exercícios. O Extra de Rondônia conversou com um dos idealizadores para detalhar sobre o projeto.

De acordo com o professor de educação física, Osmar Batista, o projeto Jogos Internos da escola Marechal Rondon (JIMAR), foi criado em 2015, onde ele e mais dois professores se juntaram e resolveram tornar realidade a ideia.

Batista disse que o objetivo do projeto é inserir o aluno a se envolver em práticas saudáveis, e assim incentivar o estudante a praticar mais esporte. “A gente sabe quanto o jovem está envolvido em coisas que podem levar a caminhos errados”, salienta o educador.

O professor enfatiza que desde que se iniciou o JIMAR, diminuiu a evasão escolar. Com isso, o aluno tem participado mais com a escola e interagindo em sala de aula, mantendo uma boa relação com os professores.

Para os jogos internos da escola, Batista ressalta que cerca de 800 alunos participam do projeto. Sendo nas modalidades, futsal, cabo de força, tênis de mesa, queimada, desfile do garoto e garota imagem e arrecadação de alimentos. Segundo ele, a sala que acumular mais pontuação no geral das competições será a turma premiada.

Osmar ainda salienta que as competições são diferenciadas, sendo para a turma da manhã e outra da tarde.

Para finalizar a entrevista, os idealizadores ressaltam que diversos alunos após participarem do projeto optaram por continuar, e hoje são atletas. Tendo como destaques as meninas do futsal que foi campeã regional. Além disso, o tênis de mesa também se destacou e foi bicampeão estadual masculino juvenil.

>>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>

Texto e fotos: Extra de Rondônia