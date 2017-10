Esta será a nova “casa legislativa” a partir do dia 20 de outubro

Hotel será ocupado por 105 servidores até a conclusão da reforma do prédio na praça dos Três Poderes

As atividades dos servidores da Câmara de Vereadores de Vilhena iniciam em novo endereço a partir do dia 20 de outubro.

O Hotel Cariman será o novo recinto 105 servidores até a conclusão da reforma e ampliação do prédio do Legislativo, anunciado há duas semanas pelo presidente da Casa, Adilson Oliveira (PSDB).

Entretanto, as sessões legislativas não ocorrerão no local, sendo transferidas para o auditório da Associação Comercial e Industrial de Vilhena (Aciv).

A S. A. Monteiro Hotel e Comunicação (representante do Cariman) venceu a licitação ocorrida no dia 03 de outubro, e concorreu com mais duas empresas: a E.Z.C Participações Ltda, e o Park Shopping Vilhena.

Conforme dados do Portal da Transparência, serão gastos R$ 45 mil no aluguel das novas instalações, tendo o valor máximo R$ 180 mil. O Hotel Carimam está localizado na avenida Jô Sato 687.

OBRA POLÊMICA

O anúncio gerou polêmica na sociedade vilhenenses, já que os vereadores pretendem gastar quase R$ 3 milhões com a obra. Em enquete realizada pelo Extra de Rondônia, a maioria dos internautas foi contrária à obra, e sugeriu gastar os recursos no setor de saúde pública de Vilhena.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia