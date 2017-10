Foragido da Justiça é recapturado através de Central de Monitoramento em Vilhena

Na manhã da última terça-feira, 10, policiais militares foram acionados pelos operadores da Central de Monitoramento de Vilhena (CMV) para realizarem uma abordagem a um homem que fora flagrado em atitude suspeita pelo sistema de câmeras.

Operadores dos sistemas conseguiram flagrar o agente em atitude suspeita, quando o mesmo chegou em um determinado local com uma bolsa e no interior da mesma, havia alguns eletrodomésticos.

Em averiguação às informações, uma guarnição da Polícia Militar de Trânsito (PTRAN) localizou o suspeito, que a princípio identificou-se como “João. V. C.”.

Em revista ao agente foi encontrada uma porção de substância entorpecente, um liquidificador, uma batedeira, um celular, três alicates de unha , dois pen drives, um ferro elétrico, uma bolsa de cor preta e um carregador de celular. Questionado sobre a procedência dos objetos, o suspeito afirmou que eram dele e que as notas fiscais estavam na residência de sua irmã.

Ao chegar no local indicado, a irmã do agente afirmou que o mesmo não residia no endereço e que seu verdadeiro nome é “Alexandre S. T. R. N.”, de 23 anos. Após consulta do novo nome apresentado foi encontrado um mandado de prisão em desfavor do consultado. Imediatamente foi dada voz de prisão ao agente e apresentado na Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os objetos apreendidos.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: 3º BPM