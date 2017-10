PM promove palestra de educação no trânsito em escola infantil em Novo Plano

Na última terça-feira, 10, policiais do 3º BPM de Vilhena realizaram uma palestra sobre educação no trânsito na Escola Municipal de Ensino Infantil, Cleberson Meireles Dias Germini, localizada em Novo Plano, distrito de Chupinguaia.



Durante a palestra o instrutor, sargento Geison, abordou os perigos da bebida associada ao trânsito, a importância do uso do cinto de segurança, a necessidade da utilização do capacete, mesmo sendo na zona rural.

O sargento orientou também sobre a atenção em situações corriqueiras, como atravessar a rua. As crianças aprenderam sobre as proibições e foram orientadas a cobrarem dos pais, boas ações no trânsito.

O militar apresentou às crianças, estatísticas que mostravam os riscos que existem no trânsito, como forma de alertá-las. “No Brasil tem uma morte para cada 690 veículos, enquanto que na Suécia tem uma morte para cada 6900 veículos”, explicou o instrutor.



Texto e foto: Extra de Rondônia

Foto: 3º BPM