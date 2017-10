PRF recaptura apenado um dia após o mesmo fugir de Albergue de Vilhena

Uma Guarnição da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que realizava patrulhamento de rotina pela BR-364, recapturou nesta quinta-feira, 12, um detento que havia fugido do Albergue de Vilhena, na quarta-feira,11.

Vanderlei de Paula Barbosa foi avistado em atitude suspeita, próximo ao posto de Gasolina Jamantão, localizado no km 44 da BR- 364.

Após abordarem o suspeito e constatarem que o mesmo se tratava de um foragido que havia serrado as grades de uma cela do Albergue e fugido no dia anterior, os federais lhe deram voz de prisão e o conduziram ao Departamento da Polícia Civil, para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso.



Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação