Vilhena conquista três medalhas de bronze no encerramento do JIR

A delegação de Vilhena encerrou sua participação conquistando mais três medalhas nos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR) na tarde ontem quarta-feira, 11, no município de Ariquemes.

As medalhas inéditas de bronze foram nas modalidades, futsal masculino, feminino e basquete feminino. Vilhena finaliza sua participação no JIR como uma das cidades que mais conquistou títulos no evento.

Atletas e treinadores agradeceram a prefeitura e imprensa de Vilhena pelo apoio durante os dias de competição.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Assessoria