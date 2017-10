CEREJEIRAS: familiares de jovem morto com tiro na cabeça estão inconformados com demora nas investigações

Familiares do jovem Jhonatas Iago, de 20 anos, assassinado com um tiro na cabeça, na noite do dia 18 de setembro do ano corrente, entraram em contanto com a redação do Extra de Rondônia a fim de relatar a inconstância por parte da justiça, nas investigações do crime.

Tanto os pais e irmãos da vítima que residem em Cerejeiras, como parentes que moram no Estado da Paraíba, estão inconformados com a dificuldade do delegado responsável pelo caso, em encontrar uma linha de investigação favorável à elucidação do caso.

Os familiares alegam que quase um mês após o assassinato, o que se tem levantando são apenas especulações e maus julgamentos a respeito da conduta do jovem, que ainda segundo a família, era um jovem religioso, obediente e que não possuía inimizades ou envolvimento com drogas.

Nove dias após o crime, a reportagem do site esteve em Cerejeiras e falou com o delegado Rodrigo Spiça, responsável pelas investigações e este afirmou no momento, que três suspeitos já tinham sido ouvidos, porém, todos possuíam álibis que os isentavam de qualquer culpa. Ainda Segundo Spiça, o fato do crime não possuir testemunhas, dificulta ainda mais a elucidação.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Rede Social