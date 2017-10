Duelos eletrizantes marcam as quartas de finais do livre aberto da taça Aciv

Na tarde de quinta-feira,12, aconteceram os confrontos das quartas de finais da Taça Aciv pela categoria aberto na Associação Esportiva.

O primeiro confronto ocorreu entre as equipes Shalk 51/Metalúrgica Colonial e Cabofriense/ Sorv. Luz Divina. Num jogo bem disputado, a equipe Cabofriense ficou com a vitória em 3 a 2 garantindo seu lugar na semifinal.

A seguinte equipes ao entrar no campo valendo o segundo confronto foram, Atlético Vilhenense que garantiu sua vaga na semifinal, vencendo em 3 a 2 Tornearia Brasil num jogo muito estudado, ficando a bola na maior parte do tempo entre as duas intermediarias.

O terceiro jogo da competição foi entre a favorita ao título Titanium Futebol Clube, que não teve dificuldade em campo vencendo de goleada em 05 a 01 Truck Center/Cerealista Guaporé.

A última partida da Taça foi entre os times União Futebol Clube e os Primos Futebol Clube. Os meninos do União mostraram em campo porque chegaram nas quartas de finais, que venceram pelo placar de 04 a 0, sendo a última equipe a garantir seu lugar na semifinal.

Os sorteio para os confrontos das semifinais será realizada hoje ao vivo na Rede TV no programa esportivo do apresentador Celso Santana.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia