Em visita ao Extra, secretário de planejamento detalha como está a pasta que comanda

Valdiney de Araújo Campos, secretário municipal de planejamento, conhecido como “Lulinha” é engenheiro florestal, com pós-graduação em geo referenciamento, gestão e perícia ambiental.

Lulinha visitou a redação do Extra de Rondônia na última quarta-feira, 11, onde detalhou como estão os trabalhos a frente da pasta que comanda.

De acordo com lulinha, assumiu uma secretária com muita deficiência, principalmente em relação ao prédio, que é pequeno e a qualquer momento o telhado que está em péssimas condições corre o risco de cair.

Com isso, todos os funcionários foram a favor que a prefeita, Rosani Donadon, tomasse providências em relação à construção de um novo prédio, pois apenas a reforma nãos seria suficiente.

Ainda, segundo o secretário, a prefeita incumbiu sua pasta a desenvolver projeto e perspectivas de como conseguir recursos para construir um novo prédio para abrigar a prefeitura.

A expectativa do projeto é construção no mesmo espaço que hoje está o paço municipal. Sendo que o projeto está em fase de finalização, e o prédio seria de quatro andares.

Porém, a prefeita está preocupada com o prédio existente, pelo valor cultural que o mesmo representa para a cidade, que foi construído a mais de 30 anos, pelo primeiro prefeito eleito de Vilhena. Pois teria que ser demolido para construir o novo prédio. Mas a prefeitura tem um espaço ao lado que poderia ser usado para a construção. Está sendo feito todos os estudos necessários, em custos e viabilidade, além do projeto arquitetônico.

Entretanto, se construir a nova prefeitura ao lado, poderia reformar o prédio existente e destiná-lo a outras atividades da própria administração.

Na questão do buracão no final da Avenida Curitiba, no bairro Cristo Rei, Lulinha disse que a grande preocupação da prefeita estava justamente em conter a erosão e fazer com que as famílias que ali residem pudesse voltar à normalidade. Pois na realidade foi uma obra que a gestão Rover deixou sem conclusão e sem dinheiro em caixa para que fosse finalizada. Além disso, com diversas irregularidades, principalmente no que tange ao projeto executivo, e não tinha licenciamento ambiental para executar a obra. Com isso, houve a necessidade de fazer o projeto executivo e o devido licenciamento ambiental, e por fim quando venceu o período chuvoso que poderia recomeçar a obra, a empresa detentora pediu destrato do contrato.

A prefeitura teve que cancelar o contrato e contratar de forma emergencial uma empresa para refazer o trabalho. Porém, a secretaria de obras entrou como parceira para que em 45 dias pudessem minimizar o problema.

No quesito asfalto, o secretário enfatiza que foi elaborado a pedido da prefeita projeto para pavimentar 26 quilômetros, sendo inclusa toda a região do Bairro Cristo Rei, faltando apenas parte burocrática para começar as obras . Foi feito também alguns aditivos para asfaltar algumas ruas no Bairro Parque Novo Tempo. Em termos de valores já está alocado cerca de R$ 20 milhões junto ao ministério das cidades, que incluirá também a Avenida primeiro de maio, porém, está no programa para 2018. Essas obras serão em parceria com o governo do Estado através do Departamento de Estradas e Rodagens (DER).

Entretanto, já está pronta a base de dois quilômetros no Bairro Marcos Freire e em poucos dias será concluído.

Sobre a verba no valor de R$ 2,5 milhões que o Senador Valdir Raupp destinou para reforma do Hospital Regional, Valdiney salienta que o projeto está bem encaminhado, sendo que já foi aprovada a emenda e agora está apenas aguardando o empenho para liberação do recurso. Quanto à demora é natural, pois existe um tramite legal dentro da esfera federal.

De acordo com Lulinha, Vilhena está em pleno desenvolvimento e é agraciada pela sua geografia. O secretário diz que em menos de 10 anos Vilhena pode chegar a 150 mil habitantes. Sua secretaria está com projetos de infraestrutura que irá transformar a cidade completamente nos próximos anos, sendo que o plano diretor será fundamental.

A prefeita determinou que se inicie de imediato estudos e preparativos para elaboração da revisão do plano diretor, com isso, será elaborada as diretrizes para o crescimento da cidade. E, de antemão o secretário ressalta que está previsto a construção de um o anel viário para o município, tirando parte do fluxo de caminhões pesados que trafegam pela BR-364 que corta a cidade. Criando também um entreposto de carga e descarga para minimizar o tráfego dentro da cidade.

Além disso, a prefeita está empenhada junto às autoridades do Mato Grosso na pavimentação Vilhena a Juína, que trará muitos benefícios ao município.

Para encerrar, o secretário afirma que a prefeita está se empenhando pessoalmente para trazer o curso de medicina para Vilhena, já no próximo ano. Valdiney se coloca a disposição de qualquer cidadão vilhenense em seu gabinete na prefeitura.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia