Estudante denúncia que ônibus escolares estão trafegando super lotados em Cerejeiras

Na manhã desta sexta-feira, 13, Leonardo Serafim, estudante da área rural do município de Cerejeiras, entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia, onde relatou que os ônibus que transportam os alunos estão colocando em risco dezenas de vidas.

De acordo com Leonardo, os coletivos estão trafegando super lotados, praticamente com o dobro da lotação normal. Principalmente os que trafegam pelas linhas 6 – 5 – 4 e 3 para 2ª Eixo, além das linhas 6 – 5 – 4 e 3 para a 4ª Eixo.

Os ônibus escolares transportam estudantes das escolas Unicampo, Mundo da Criança, Gerônimo Santana e Tancredo Neves.

Segundo o estudante, já foram feitas diversas reclamações junto a Secretaria Municipal de Educação do município, mas até o momento, não houve nenhuma providência para sanar o problema que pode até causar grave acidente, inclusive ceifando vidas de inocentes.

Leonardo espera que o prefeito Airton Gomes (PP), tome providências o mais rápido possível, caso isso não aconteça, terão que apelar para o Ministério Público (MP).

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia