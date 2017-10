Experimente a deliciosa comida caseira do “Alho Frito”

O “Alho Frito” Lanches e Petisco está com promoção em marmitex e prato executivo, R$ 10,00 no dinheiro, cartão débito R$ 11,00 e no crédito ou cabal e Sodexo alimentação R$ 12,00.

No cardápio de hoje, a lanchonete está oferecendo arroz, feijão, salada de alface, tomate, pepino, batata com tomate refogada, farofa, bolinho de arroz, frango grelhado, pernil suíno frito ou bife acebolado. Lembrando que todos os dias é ofertado um cardápio diferenciado.

O restaurante está localizado na Avenida Capitão Castro, no centro de Vilhena. Para maiores informações entrar em contato através do telefone (69) 98473-3874.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação