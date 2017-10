Força Tática apreende revólver calibre 32 em boca de fumo no setor 19

Após receber informações de que uma residência localizada na Rua Pernambuco, no Setor 19 de Vilhena, estava sendo utilizada como ponto de venda de drogas, uma guarnição da Força Tática se deslocou até o referido endereço no início da tarde desta sexta-feira, 13.

Em um breve monitoramento no local, os militares avistaram o momento em que o proprietário, Aluciano Nunes da Silva, de 40 anos, chegou e decidiram abordá-lo e realizar buscas na residência.

No interior do imóvel estavam Lucas Nunes Ferreira da Silva, de 18 anos, Thiago Costa de Oliveira, de 19 anos, Lucimeire dos Santos, de 22 anos e três menores de 16, 7 e 4 anos, sendo os dois últimos, filhos de Lucimeire.

Na sala do imóvel, foi localizado um invólucro de maconha pesando cerca de 6 gramas e em um dos quartos, um revólver calibre 32, com seis munições intactas. Em outro quarto do imóvel, também foram encontradas mais seis munições intactas, do mesmo calibre.

Thiago, que afirmou ser o proprietário da arma e Aluciano, da porção de maconha, foram conduzidos juntamente com as demais pessoas que estavam no imóvel até a UNISP para o registro da ocorrência.

Os menores foram entregues aos cuidados do conselho tutelar.

Texto e fotos: Extra de Rondônia