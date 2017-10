PDT de Pimenteiras convoca todos os filiados para convenção municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PDT: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA DE PIMENTEIRAS

EXECUTIVA MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Nos termos do Estatuto Partidário e da Resolução n°. 003/2017 ficam convocados, por este Edital todos os filiados, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores, Presidentes de Movimentos Municipais devidamente organizados do Partido Democrático Trabalhistas – PDT, do Município de Pimenteiras do Oeste/RO, para a Convenção Municipal, que será realizada no sábado dia 21/10/2017 de Outubro de 2017 com início às 14:00 horas e encerramento às 17:00 horas, no plenário das Câmara Municipal de Vereadores, nesta cidade com seguinte:

ORDEM DO DIA:

a) Eleição, do Diretório Municipal, com membros titulares e membros suplentes b) Eleição da Comissão de Ética e Conselho Fiscal; C) Assuntos Gerais.

Pimenteiras do Oeste/RO, 11 de Outubro de 2017.

Olvindo Luiz Dondé

Presidente da Comissão Provisória Municipal