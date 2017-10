Prefeita comemora chegada de equipamentos para reforçar a saúde pública

Chegaram dois aparelhos completos de ultrassonografia, 50 biombos, 13 eletrocardiógrafo e 50 bombas de infusão

A prefeita de Vilhena, Rosani Donadon (PMDB), comemorou a chegada de novos equipamentos que vão reforçar a saúde pública de Vilhena.

Acompanhada do secretário municipal de Saúde, Marcos Aurélio Vasques, a prefeita acompanhou na manhã desta sexta-feira, 13, no almoxarifado a chegada de dois aparelhos completos de ultrassonografia, 50 biombos, 13 eletrocardiógrafo e50 bombas de infusão.

Os equipamentos foram adquiridos pela Prefeitura de Vilhena, através da Secretária Municipal de Saúde, que realizou o investimento para melhorar o atendimento no setor de saúde.

Segundo Vasques, os equipamentos serão destinados para equipar as Unidades Básicas Saúde (UBS) e também o Hospital Regional Adamastor Teixeira de Oliveira (HR). Ele explicou que os dois aparelhos de ultrassonografia e as 50 bombas de infusão serão destinados para atender os pacientes do HR. Já os 13 eletrocardiógrafo vão para equipar as unidades de saúde e também o HR.

“Cada unidade de saúde de Vilhena vai contar um eletrocardiógrafo para que os pacientes possam fazer eletrocardiograma”, disse o secretário de saúde.

Já a prefeita Rosani Donadon lembrou que foram investidos mais de R$ 2 milhões na compra dos equipamentos que permitirão uma significativa melhora na estrutura de saúde do município e no atendimento da população. O valor faz parte do pacote de investimentos de R$ 8 milhões aprovados pela Câmara de Vereadores.

Rosani Donadon informou que, em breve, novos equipamentos devem chegar para reforçar a saúde pública de Vilhena, entre eles mais dois aparelhos de ultrassonografia, e 100 computadores que serão destinados as UBS e o Hospital Regional a Secretaria de Saúde e vão informatizar e interligar o sistema de saúde de Vilhena.

“Já alcançamos grandes avanços que vão melhorar significativamente a saúde e qualidade de vida da nossa população”, finalizou a prefeita.

Texto e fotos: Assessoria