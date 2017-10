Rical unidade Vilhena, oferece festa para filhos de colaboradores no dia das crianças; fotos

O feriado do Dia das Crianças e da Padroeira do Brasil – Nossa senhora Aparecida, foi especial para os funcionários da unidade da Rical em Vilhena, pois a empresa ofereceu um dia de muita festa e alegria aos pequenos.

No evento, as crianças e os colaboradores tiveram seus rostos pintados por uma artista especial, que inclusive preparou diversas camisetas com o tema da festa.

As crianças se divertiram com diversos brinquedos, entre eles, pula-pula, escorregador de ar e piscina de bolinhas, além de muitas guloseimas.

Todo preparado para dar as crianças o melhor dia do ano, é claro, em companhia das pessoas que elas mais amam, seus pais.

Confira fotos do evento:

>>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação