RONDONIENSE 2018: próxima semana será decisiva para 8 clubes no estadual

A bola começa a rolar para o Campeonato Rondoniense 2018 já no mês de fevereiro, sendo disputado a princípio pelos 8 clubes que disputaram a competição deste ano. Mas, o momento é de expectativa para a chegada do dia 20 de outubro, data em que as 8 equipes devem apresentar o termo de participação junto à Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER), bem como regularizarem possíveis pendências seja na entidade ou no Tribunal de Justiça Desportiva. Sendo assim, as atenções estão voltadas para o dia 20 que está sendo considerado o dia “D” para os clubes.

A próxima semana promete muito devido à corrida dos clubes hoje pré confirmados para que agilizem todos os documentos necessários em cumprimento à legislação desportiva. Mas, a corrida por regularização da situação não se resume apenas aos 8 clubes que disputaram o Estadual 2017. Isso pelo fato de novas equipes terem manifestado interesse em disputar a elite do futebol rondoniense e estão aumentando a lista de espera por uma vaga na competição que por força de documento assinado pela FFER é definida com o máximo de 8 clubes participantes.

Nesse caso, os outros clubes interessados, estão protocolando intenção em disputar a competição do ano que vem no Departamento de Registro da FFER e estão cientes de que será respeitada a ordem de documentos protocolados para que sejam preenchidas vagas em caso de desistência de um dos 8 pré confirmados e assim sucessivamente.

O certo é que o Campeonato Rondoniense de Futebol Profissional tem conquistado a cada ano mais respeito e espaço, com organização e compromisso apresentado pela FFER. Na tarde de quinta-feira, por exemplo, o programa esportivo apresentado pela TV Rondônia destacou o crescimento do Campeonato Rondoniense e interesses de novos clubes em poderem disputar a elite do futebol rondoniense.

É mais uma prova do trabalho respeitoso coordenado pela entidade máxima do futebol rondoniense. Vale ressaltar que, além das premiações definidas no Conselho Arbitral, o Campeonato Rondoniense é a única porta de entrada do Estado para grandes competições nacionais como Copa do Brasil, Copa Verde e Campeonato Brasileiro Série D, todas promovidas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Texto: Futebol de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia