Segunda rodada do campeonato intersecretarias é marcada por goleadas

Quatro confrontos, aconteceram na 2ª rodada do campeonato intersecretarias de futebol society na noite de quarta-feira, 11, no campo de verdão, em Vilhena.

Na segunda rodada houve goleadas nos quatros jogos. A equipe da Semed/Semad foi o destaque ao aplicar 12 gols á equipe da Obras “B”, que diminuiu apenas um gol, sendo a maior goleada até o momento.

O placar dos demais jogos foram os seguintes: SAAE 08 X 03 Obras “A”, Hospital Municipal 08 X 02 Sentram, Semec 09 X 02 Câmara Municipal.

A 3ª rodada está programada para a próxima quarta-feira, 18, tendo os seguintes confrontos que inicia às 19h: Hospital Municipal X Obras “A”, Câmara Municipal X Obras “B”, SAAE X Sentram, e Semad/Semed X Semec.

O titular da Semec, Natal Pimenta Jacob, conhecido popularmente como Natalzinho, disse que a competição era um desejo dos servidores da pasta e visa a confraternização entre todos. “A administração municipal vem trabalhando na área esportiva com muita dedicação com diversos eventos. Agradecemos o apoio da prefeita Rosani Donadon, por incentivar cada vez mais a prática esportiva no município”, ressaltou.

Os árbitros Reginaldo Miranda e Toty Araújo, administraram os jogos com imparcialidade e dentro das orientações e regras do futebol society.

Texto: Assessoria

Foto: Assessoria