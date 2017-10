Enquanto Marcos Cabeludo recebe sem trabalhar, Comissão pede mais prazo para analisar CPI

Vereador Rogério Golfeto, relator da CPI, diz que “estamos trabalhando com calma”

O vereador vilhenense Rogério Golfeto (PTN), relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que analisa a cassação do “colega” Marcos Cabeludo (PHS), afirmou ao Extra de Rondônia que vai solicitar a prorrogação do prazo para a apresentação do relatório final do caso.

A princípio, a comissão, que também é formada pelas vereadoras Valdete Savaris (PPS) e Vera da Farmácia (PMDB), tinha 90 dias de prazo, o que encerraria no final de outubro.

Contudo, Golfeto explicou que precisaria de mais um tempo porque “estamos trabalhando com calma para fazer tudo dentro das normas”.

Ele explicou que, a partir da próxima segunda-feira, inicia a entrega de intimações. Ele acredita, porém, que o relatório deve ser apresentado à sociedade até o final de novembro, indo à votação no plenário da Casa de Leis.

O CASO

A CPI foi aprovada por unanimidade no dia 1º de agosto na Câmara de Vilhena. Marcos Cabeludo enfrenta CPI semelhante que seus colegas Junior Donadon (PSD), Carmozino Alves (PSDC) e Vanderlei Amauri Graebin (PSC), todos acusados por envolvimento em esquema de corrupção através da extorsão de empresários do ramo imobiliário.

Apesar de estar afastado de suas funções parlamentares, Cabeludo continua recebendo seus vencimentos em dia.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação