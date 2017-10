“Eucatur usa laranjas, não emite notas e nem paga impostos”, dispara Ivo Cassol; vídeo

Senador pelo Estado de Rondônia, Ivo Cassol (PP), teceu duras criticas ao empresário e também senador por Rondônia, empresário Acir Gurgacz (PDT) em uma reunião promovida com a comunidade para falar sobre a reforma da previdência.

De acordo com Ivo Cassol a sua posição é contrária à reforma, pois de acordo com ele, quem irá “pagar o pato” será o cidadão mais pobre que muitas vezes não consegue se aposentar com um salário mínimo, enquanto altos salários são pagos à marajás e grandes empresas devem milhares de reais ao estado, nunca são cobradas e permanecem funcionando normalmente.

O senador citou como exemplo a empresa Eucatur, de propriedade do senador Gurgacz, de acordo com Cassol a empresa há décadas vem sonegando contribuição trabalhista e nenhuma medida é tomada pelas autoridades fiscalizatórias.

Cassol afirmou que a Eucatur está usando uma empresa denominada “ Solimões” para encobrir as dividas e utilizar nomes de laranjas para continuar não pagando os tributos á previdência. Ele ainda acusou a Eucatur de não fornecer notas fiscais pelos serviços prestados.

“Eu sou empresário e recolho meus tributos corretamente, agora desafio qualquer cidadão a ir na Eucatur despachar alguma coisa e verificar se eles dão a nota fiscal pelo serviço, não dão! O que eles dão é um papel sem valor fiscal nenhum, isso não é justo, por isso não acho correto só o cidadão comum pagar por essas reformas e por isso assinei a CPI da previdência”, falou Cassol.

A Eucatur integra a lista dos maiores devedores da previdência social. Atualmente de acordo com PGFN – Procuradoria Geral da Fazenda Nacional a empresa deve cerca de 480 milhões de reais só para a previdência nacional.

No inicio de outubro de 2015, a Eucatur repassou todas suas concessões de linhas para a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas LTDA. De acordo com site OCD Holiding que publicou reportagem sobre migração da Eucatur para Solimões afirma que “Não se sabe se esse será o fim da Eucatur, empresa tradicional no transporte rodoviário de passageiros, presente no mercado há 51 anos. Comenta-se que seria uma retirada estratégica para um retorno num futuro próximo após correções de problemas administrativos”. (Leia aqui)

Para Cassol está bem claro que se trata de uma manobra para não pagar os impostos que devem e a Policia Federal, Receita Federal e outros órgãos fiscalizadores devem buscar o recebimento destes recursos sonegados e punir na forma da lei, os sonegadores que buscam mascarar e burlar o sistema tributário nacional.

Fonte: Rondôniaovivo