Homem morre após cair de sacada de hotel em cidade de RO

Identificado como Douglas Ferreira, com idade aproximada de 30 anos, cometeu suicídio na tarde desta sexta-feira (13), em um luxuoso hotel localizado na Avenida Migrantes com Rua Lauro Sodré, Bairro Pedrinhas, setor norte da capital rondoniense.

O fato chamou atenção de dezenas de curiosos que passavam pelo local e se aglomeraram para comentar o ocorrido.

Conforme relatos, algumas pessoas que estavam no interior do hotel, dentre funcionários e hóspedes, ouviram um forte barulho e ao irem ao lado de fora do hotel encontraram o corpo do cidadão caído, com bastante sangue saindo da cabeça.

Um dos braços da vítima apresentava múltiplas fraturas. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local, mas apenas para constatar o óbito do rapaz.

Não se sabe o que teria motivado o suicídio da vítima. Após os trabalhos de praxe, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal.

Fonte: Plantão Central