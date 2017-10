RECEITAS DO CHEF: Salmão ao forno com molho de manteiga e limão

Gosto muito de peixe e salmão é um dos meus preferidos. Ele tem um sabor forte e marcante e assim é fácil conseguir um prato especial em pouco tempo e sem muito trabalho.

Agora sim vamos à receita:

Salmão ao forno com molho de manteiga e limão

Tempo de preparo: 15 Minutos

Tempo de cozimento: 25 minutos

Tempo total: 40 minutos

Tipo de receita: Prato principal

Cozinha: Internacional

Serve: 2

Ingredientes:

– 300 gramas de salmão em postas

– Colher de sopa de manteiga

– 1 limão siciliano: raspas e suco

– Salsinhas e cebolinhas picadas (variação: coentro)

– Azeite de oliva

– Temperos: pimenta do reino branca, sal e pimenta do reino moída no final

Modo de preparo:

Pré aqueça o forno a 180 graus C.

Tempere o salmão com sal e pimenta do reino branca. Coloque as postas num pirex que possa ir ao forno.

Regue com um pouco de azeite de oliva e leve ao forno por 15 minutos

Em uma panela, derreta a manteiga. Adicione as raspas e o suco do limão siciliano.

Deixe até levantar fervura e desligue o fogo.

Dicas:

Sirva o molho de limão sobre o peixe. Finalize com a salsinha e cebolinha picadas e um pouco de pimenta do reino moída na hora.

Todas as Sextas uma dica sobre gastronomia

sugestão podem ser mandadas para Whatts 99995 1388 ou chef.thiago@gmail.com