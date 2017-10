BR-435: Acidente na curva dos crentes envolve quatro veículos

O acidente acontece neste domingo, 15, e envolveu quatro veículos, sendo dois caminhões e duas picapes.

Segundo informação, uma carreta bi trem carregada com gado trafegava pela BR-435 – sentido Vilhena, quando no Km 62, na curva dos crentes, estava subindo a serra e acabou perdendo o controle e tombou, ao se arrastar no asfalto bateu numa Toyota Hilux, na seqüência colidiu com um Fiat Strada e após com um caminhão Mercedes Benz que estava parado ao lado da rodovia.

Apesar dos estragos, houve apenas danos materiais. Sendo que a carreta estava carregado com 10 cabeças de gado, e uma quebrou a perna.

O caso foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia