CORUMBIARA: vereadores formam comissão para investigar porquê a cidade está com tantos problemas

Uma comissão formada por quatro vereadores do município de Corumbiara irão investigar diversos setores da prefeitura para tentar entender o porquê que a cidade está parada.

Na última sessão ordinária na sexta-feira, 13, os vereadores Emerson (PMDB), Zé Carlos (PDT), Zé Viola (PSB), e Terezinha (PT), apresentaram requerimento a casa, onde o pedido visa investigar a prefeitura para obterem informações sobre o porquê de tantos problemas e nenhuma solução por parte do executivo.

De acordo com os parlamentares, são tantas as reclamações nas áreas da saúde, transportes, educação, saneamento, coleta de lixo, estradas vicinais, entre outras, que o povo não agüenta mais tanto descaso por parte do prefeito Laercio Marchini (PDT), que literalmente não sabe como administrar a cidade.

A comissão visa trazer a público o que está travando a gestão de Laercio, sendo que todos os setores da prefeitura não funcionam adequadamente, e serão investigados. Inclusive esperam que o prefeito colabore, pois estão preocupados com o futuro de Corumbiara que poderá ser negro se continuar como está.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Reprodução