Jogo acirrado e decisão por pênaltis marcam semifinais na categoria máster da Taça Aciv

Na tarde de sábado, 14, aconteceram os confrontos das semifinais da Taça de Futebol Society Aciv pela categoria Master na Associação Esportiva, em Vilhena.

O primeiro confronto ocorreu entre a equipe da casa, Aciv e Glauber Vilhena Tintas. Numa partida bem disputada com chutes diretos marcava o jogos entre as duas equipes que buscavam estar na final. Mas, o time da Aciv aproveitou mais a as oportunidades vencendo pelo placar de 02 a 01, confirmando seu lugar na disputa do caneco de campeão.

A segunda semifinal disputada em capo foi entre os times, Mecânica do Valdo/A.T.F.C. e Metal Perfil/Texas Rancho, num jogo muito estudado entre as equipes ficando nos 90 minutos do tempo regulamentar em 0 a 0. A disputa acabou sendo decidida na penalidades, ficando em 02 a 01 para a equipe Mecânica do Valdo, que garantiu sua vaga na disputa final.

O jogo da Final está programado para este sábado, 21, a partir das 15h00 no campo da Associação Esportiva da Aciv.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia