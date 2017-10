Moradores reclamam que bairro está sem energia há quase 24 horas

Moradores do Bairro 5º Bec, em Vilhena, entraram em contato com a redação do Extra de Rondônia, onde relatam que estão sem energia há quase 24 horas.

Segundo contou uma moradora, um caminhão que trafegava pela Avenida Tiradentes, na tarde deste sábado, 14, arrebentou fios da rede elétrica e cabos telefônicos.

Com isso, o bairro ficou sem energia elétrica. Porém, a questão é que diversas ligações foram feitas para a Central de Atendimento da Eletrobras informando o acontecido, mas até o fechamento desta matéria ninguém havia aparecido para providenciar os reparos necessários.

Há fios etéricos no chão energizados e isso pode acabar causando um grave acidente, inclusive com morte. Até o quartel da Polícia Militar foi afetado com o descaso da Eletrobras junto aos consumidores.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Internauta