Rosangela Donadon parabeniza agricultoras pelo Dia Internacional das Mulheres Rurais

Neste dia 15 de outubro, o mundo celebra o Dia Internacional das Mulheres Rurais. A data reforça o papel e a contribuição das mulheres do campo.

A deputada estadual Rosângela Donadon (PMDB) não deixou a data passar em branco e enviou mensagem pelo especial momento.

Para a parlamentar, as agricultores são “mulheres guerreiras e batalhadoras que antes do amanhecer já iniciam suas atividades e durante todo o dia produzem no campo o alimento que muitas vezes entra na casa da nossa sociedade”.

E continuou dizendo que “Admirável és o teu papel mulher. Mulher do campo, incluindo as indígenas, que trabalham na promoção do desenvolvimento agrícola e rural. Mulheres que labutam na melhoria da segurança alimentar e destacam-se na erradicação da pobreza. Mulheres que levam no olhar a satisfação de serem responsáveis por 45% da produção de alimentos no Brasil. Aquelas que investem seus lucros na educação e bem estar da família. Deixo aqui toda a minha admiração e agradecimento por representarem com tanta garra nós mulheres. Parabéns mulheres rurais, que vocês possam ter o reconhecimento diário de suas lutas e personalidade de mulheres guerreiras”.

Texto e fotos: Assessoria