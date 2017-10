S.O.S turismo, os vereadores vítimas e o governador cara de pau II – Leia no “Cego, Surdo e Mudo”

CONVERSA FIADA

O governador Confúcio Moura (PMDB) determinou, há duas semanas, a realização de um evento voltado ao turismo em Cacoal, que reuniu representantes de diversos municípios rondonienses. Foi legal. Discursos elogiáveis de autoridades, principalmente políticas. Coquetel à vontade e a entrega de certificados. Contudo, o verdadeiro motivo foi montar um palco político. Confúcio e seus afilhados do governo querem camuflar o esquecido setor de turismo. Em sete anos de governo, não foi feito nada. Isso mesmo, NADA. Na pauta do evento, consta que a programação era para “ensinar formar de promover o turismo”. Só balela.

NADA, NADA

Analisemos o caso de Vilhena, cidade Pólo da região do Cone Sul de Rondônia. Alguém pode dizer o que foi executado no município no quesito turismo? São sete anos de promessa. Vamos fazer isto, aquilo e…NADA. A Casa de Rondôn, o qual é chamada de museu, continua do mesmo jeito. O Estado não moveu nenhuma palha para ajudar a recuperar o imóvel que tem um grande valor histórico para Vilhena. Os representantes do “carequinha” só vão ao local para bater fotos, e só. Como se tirar fotos ajudaria em alguma coisa. É pra acabar!

CARA DE PAU II

Devido a isto, cada dia que passa, temos que concordar com o apresentador de TV, Júlio César Silva, que chamou Confúcio Moura de cara de pau (relembre neste link). Não tem vergonha de mandar fazer um evento voltado ao turismo, para ensinar, o que ele mesmo não sabe. Deveria ter sinceridade e copiar o filósofo Sócrates quando disse que “Só sei que nada sei”. É melhor mostrar ignorância a ter a certeza do conhecimento absoluto. Ensinar a fazer turismo, sem ter feito NADA pelo setor em Rondônia, é a mais pura falsidade. Ainda bem que vivemos num país democrático, onde os governantes são retirados do poder pela força do voto. Não fez, tá fora.

VEREADORES “SEMPRE” VÍTIMAS I

Um grupo de vereadores de Vilhena se sentiu ofendido por não ter participado do evento realizado pela prefeitura em comemoração ao Dia das Crianças, quinta-feira passada. Os nobres alegam que não receberam convite formal para tal ato. Somente dois edis foram ao local do entretenimento. Pois bem. Ao dia seguinte, alguns vereadores colocaram a boca trombone, acusando “A” e “B” por não terem ido à festa. Foi tiroteio pra todos os lados. Ainda bem que um jornalista conseguiu, via Facebook, desmascarar os vereadores. O comunicador mostrou ofício contendo assinaturas de “Recebido” de assessores de todos os gabinetes dos parlamentares. Ou seja, quem reclamou, caiu do cavalo.

VEREADORES “SEMPRE” VÍTIMAS II

Mas esta não é a primeira vez que os nobres vereadores tentam se passar de vítimas. No início do ano, após serem formalmente convidados a participarem de um ato do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), eles foram à radio negar o convite. Garantiram que não foram a tal ato pela falta de formalidade. Também foram desmentidos. Pelo jeito, os camaradas estão acostumados a não saber o que acontece em Vilhena.

PRECISA DE FORMALIDADE?

Neste aspecto, uma situação tem que ser analisada: os vereadores precisam da tal formalidade (ofício remetido ao gabinete, ou entregues em mãos) para prestigiarem os eventos públicos promovidos pela prefeitura de Vilhena? Ele não é o representante do povo e como tal tem a obrigação de estar presente nestes atos? Ou vereador tem que ter uma espécie de autorização para ir aos eventos públicos? Temos a esperança que esse comportamento mudará.

CRACOLÂNDIA

A área onde funciona o Automóvel Clube de Vilhena está sendo chamada de “Cracolândia”. Relatório de fiscalização realizado por autoridades policiais revelaram que o local é usado para o consumo de drogas, práticas sexuais, rachas, além de outras manobras perigosas aos finais de semana. O nome de “Cracolândia” é uma denominação popular para uma área no centro da cidade de São Paulo, onde historicamente se desenvolveu intenso tráfico de drogas e meretrício. O apelido foi dado pelo radialista Alexandre Lima, do programa “Jornal da Tarde”, da Positiva FM. O site vai publicar reportagem neste sentido.

GENTE INDO EMBORA

Esta semana, o vereador Pedro Sanches, o popular Pedrinho, de Cerejeiras, fez uma bombástica denúncia ao Extra de Rondônia: moradores estão indo embora desse município pelo caos implantado pela atual gestão do prefeito Airton Gomes (PP). O vereador sugeriu ações efetivas do mandatário municipal e cobrou o cumprimento de promessas feitas em campanha. Pelo jeito, Airton Gomes vai de mal a pior.

SEM ASFALTO

Perguntar não ofende: alguém pode nos informar sobre as obras de asfalto prometidas pela prefeitura de Vilhena? Até agora vimos apenas duas ruas asfaltadas. Mas o “grosso” mesmo, como a avenida Rondônia, Parque Embratel e outros, ainda estão só na promessa. Estão copiando Confúcio, será?

