ATRAPALHADO: Suspeito atira em comparsa durante assalto

O caso aconteceu na tarde deste domingo (15) na Rua Eça de Queiroz, bairro Mariana, zona Leste de Porto Velho. Pedro Henrique A. S. (19), foi baleado pelo próprio comparsa durante roubo de celular.

Conforme informações de testemunhas, a dupla em uma motocicleta Honda Titan de cor preta abordou a vítima e armada anunciou o assalto, exibindo o celular. Porém, a vítima reagiu e entrou em luta corporal com o suspeito que não estava armado. Neste instante, o comparsa efetuou disparos tentando atingir o jovem, mas acabou alvejando o parceiro de crime com um tiro no tórax e outro no braço esquerdo. Em seguida, o baleado foi levado pelo próprio comparsa para policlínica José Adelino, no bairro Ulisses Guimarães.

O suspeito, autor dos disparos, fugiu tomando rumo ignorado, levando o objeto da vítima. O baleado foi transferido ao hospital João Paulo II, em estado grave. A Polícia Militar foi acionada e descobriu que minutos antes os suspeitos já haviam roubado outro celular de um adolescente de 17 anos, crime ocorrido na Rua Gêmeos, bairro Ulisses Guimarães.

Fonte: Rondoniaovivo