Bombeiros capturam jiboia de 1,5 mt em residência no 5º Bec; vídeo

Por volta das 14h00 desta segunda-feira, 16, uma equipe do Corpo de Bombeiros de Vilhena foi acionada pelo morador de uma residência localizada na Rua Erechim, no Bairro 5º Bec, para capturarem uma jiboia encontrada por sua mãe nos fundos do quintal, dentro de um vaso de plantas.

Segundo a moradora que localizou o animal, ela estava estendendo roupas no varal, quando avistou algo estranho em meio um de dos vasos, e ao verificar, acabou constatando se tratar do referido animal.

Ainda segundo a mulher, a cobra estava calma e em nenhum momento esboçou agressividade.

Após ser capturado pelos militares, o animal foi conduzido novamente ao seu habitat natural.

https://

Texto e Foto: Extra de Rondônia